YANLIŞLIKLA DÖVİZ HESABINI BOŞALTTILAR

Bunun için bankaya başvuran Lale T, döviz hesabındaki 10 bin doları bozdurup o dönemki döviz kuruyla elde ettiği yaklaşık 70 bin lirayla kredi borcunu kapatılması talimatını verdi. Lale T. geçtiğimiz aylarda döviz hesabındaki parasını kontrol etmek için bankaya gitti ancak, döviz hesabında düşük miktarda para olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı çünkü iddiaya göre iki yıl önce bankaya başvuran genç kadının 210 bin dolarlık döviz hesabınınım tamamı TL'ye çevrilmiş ve döviz hesabında hiç para bırakılmamıştı.