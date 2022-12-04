İstanbul Fatih'te ikamet eden Lale T, 2016 yılından beri İstanbul'daki özel bir banka döviz biriktiriyordu. Hesabında yaklaşık 210 bin dolarlık döviz bulunan genç kadın, 2020 yılında aynı bankadan bir miktar kredi çekti. İddiaya göre genç kadın çektiği kredinin borçlarına ödeyemedi ve döviz hesabındaki paranın bir miktarını TL'ye çevirip kredi borcunu kapatmak istedi.
YANLIŞLIKLA DÖVİZ HESABINI BOŞALTTILAR
Bunun için bankaya başvuran Lale T, döviz hesabındaki 10 bin doları bozdurup o dönemki döviz kuruyla elde ettiği yaklaşık 70 bin lirayla kredi borcunu kapatılması talimatını verdi. Lale T. geçtiğimiz aylarda döviz hesabındaki parasını kontrol etmek için bankaya gitti ancak, döviz hesabında düşük miktarda para olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı çünkü iddiaya göre iki yıl önce bankaya başvuran genç kadının 210 bin dolarlık döviz hesabınınım tamamı TL'ye çevrilmiş ve döviz hesabında hiç para bırakılmamıştı.
MAHKEMEYE BAŞVURDU
Ne yapacağını bilemeyen genç kadın İstanbul Tüketici Mahkemesine başvurarak yaşadığı maddi kaybın tanzim edilmesini istedi. 2020 yılındaki 7 liralık döviz kurunun bugün 17 liraya çıkması nedeniyle büyük bir maddi kayıp yaşadığını iddia eden genç kadın, 10 bin dolar bozdurulması talimatı vermesine rağmen banka hatası nedeniyle tamamının TL'ye çevrildiğini iddia etti. Mahkeme tarafından, Lale T.'nin açtığı 'Belirsiz alacak davası' kabul edildi.
BANKA ZARARI TANZİM EDECEK
Banka kayıtları incelemeye alındı genç kadının döviz mevduatındaki bütün döviz hesabının usulsüz olarak TL'ye çevrildi sadece 10 bin dolarının TL'ye çevrilmesinin talep edilmesine rağmen bankanın hatası nedeniyle genç kadının döviz hesabındaki tüm paranın TL'ye çevrildiği tespit edildi. Mahkeme yapılan tespit sonrası kusurlu bankanın, genç kadında meydana getirdiği döviz kuru zararı nedeniyle oluşan maddi kaybın tanzim edilmesine karar verdi. Mahkeme, o dönem hesabında yaklaşık 1,4 milyon lirası olan ve kur nedeniyle artan günümüzde yaklaşık 3,5 milyon olması gereken maddi zararının bankadan alınarak genç kadına tanzim edilmesine karar verdi.