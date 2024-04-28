Bankacı süsü ile dernek hesaplarını boşalttılar

Bankadan arıyorum diyerek arayan dolandırıcılar PLATFORMDER'in (Personel Yükseltici Platform İşletmeci, İmalatçı ve Distribütörleri) banka hesaplarını boşalttılar. İddiaya göre derneğin Genel Sekreteri Abdullah Tuncer, geçen yıl derneğin hesaplarını kontrol ettiğinde birtakım sorunlar fark etti ve bankayı arayarak yetkiliyle konuştu. Sorunun çözüldüğünü sanan Tuncer bir süre sonra bilinmeyen bir numara tarafından arandı.Telefonu açtığında karşısındaki kişi bankadan aradığını söyledi. Tuncer, telefondaki kişinin yönlendirmesiyle tüm işlemleri gerçekleştirerek konuşmayı sonlandırdı. Ancak banka hesabından parça parça olarak yaklaşık 60 bin liranın çekildiğini farketti. Tuncer'in şikayeti sonrasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında paraların aktarıldığı banka hesabı belirlenirken, şüpheliler Burak K, Mehmet A. ve İhsan C. gözaltına alındı. Savcılık, 3 şüphelinin de "Dolandırıcılık" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.