Bankacıdan 5 milyonluk vurgun

Çanakkale'de iş dünyasını ayağa kaldıran olay, bir işkadınının hesap hareketlerinde yaşanan yoğunluğun banka müfettişleri tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre bir katılım bankasının Çanakkale Şubesi'nde ticari hesaplar biriminde görevli evli ve iki çocuk annesi İ.U., portföyündeki işkadınlarına kişisel hesap açmalarını teklif ederek, "Prosedürleri ben hallederim" dedi. Birçok işkadını bu teklifi kabul etti. İ.U., aktif kullanılmayan bu hesaplar üzerinden iş insanlarının imzalarını taklit ederek kredi başvurusu yaptı. 50 bin ile 100 bin lira arasında değişen kredi tutarlarını da hesabına aktarıp kullanmaya başladı. TOBB Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin de bulunduğu 20'den fazla işkadını ve işadamının üzerinden krediler kullanan İ.U., ödemeler için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Banka müşterisi A.T.'nin hesabına aktarılan paraları kontrol etmediğini fark eden İ.U., pos cihazının bağlı bulunduğu hesabı, kredi kartlarının ödemesine yönlendirdi. İki yılda 5 milyon liralık vurgun yapan bankacının tezgâhı, müfettiş denetiminde ortaya çıktı. İ.U., bankadan ihraç edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.