‘Bankacıyız’ diyerek 70 bin lira dolandırdılar

Kayseri'de özellikle yaşlı vatandaşları ziyaret ederek kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan 5 kişi, vatandaşları 70 bin lira dolandırdı. Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 dolandırıcıyı yakaladı. Kocasinan ilçesinde banka görevlisi kılığında dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine harekete geçen Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Şikâyette bulunan yaşlı vatandaşların toplamda 70 bin lira dolandırıldığını belirleyen polis, şüphelilerin eşkâlini belirlemek için bölgelerde bulunan 58 saatlik güvenlik kamera kaydını inceledi. Görüntülerden eşkâlleri tek tek belirlenen şüphelilerin daha sonra isim ve adreslerine ulaşıldı. Polis şüphelilerin evlerine eşzamanlı baskınlar yaptı. 5 dolandırıcı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.