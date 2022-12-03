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Giriş Tarihi: 4.12.2022

Bankanın kurdaki işlem hatası pahalıya patladı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Bankanın kurdaki işlem hatası pahalıya patladı
İstanbul Fatih'te ikamet eden Lale T., 2016'dan beri İstanbul'daki özel bir bankada döviz biriktiriyordu. Hesabında yaklaşık 210 bin dolarlık döviz bulunan genç kadın, 2020'de aynı bankadan bir miktar kredi çekti. İddiaya göre genç kadın, çektiği kredinin borçlarını ödeyemedi ve döviz hesabındaki 10 bin doları bozdurdu. O dönemki döviz kuruyla yaklaşık 70 bin lirayı alıp kredi borcunun kapatılması talimatını verdi. Yıllarca döviz hesabındaki paranın durduğunu ve dövizin yükselmesi nedeniyle kâr ettiğini düşünen Lale T., bankada döviz hesabında beklediği parayı göremeyince büyük bir şok yaşadı. 3.5 milyon lira olması gereken hesabında 1.4 milyon lira gören Lale T. soluğu adliyede aldı. İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvuran Lale T. 2020'deki 7 liralık döviz kurunun geçtiğimiz haziranda 17-18 TL bandına çıkması nedeniyle büyük bir maddi kayıp yaşadığını iddia ederek "Belirsiz alacak davası" açtı. Banka kayıtları incelendi ve banka hatalı işlem yapması nedeniyle kusurlu sayıldı. Mahkeme, o dönem hesabında yaklaşık 1.4 milyon liraya tekabül eden paranın bugün 3.5 milyon lira olması gerektiğini, dolayısıyla aradaki 2.1 milyon liralık farkın Lale T.'ye ödenmesi gerektiğine karar verdi.

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Bankanın kurdaki işlem hatası pahalıya patladı
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