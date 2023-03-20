Bankanın sistem açığından faydalanıp 10 milyon lira dolandırdılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankada sistem açığı olduğunu fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şüphelilerin, 48 saat içinde, banka hesapları üzerinden 210 banka hesabına 5 bin 500 kez 2 bin lira tutarında havale işlemi yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin havale işlemleriyle bankayı 10 milyon 432 bin lira zarara uğrattığı ortaya çıkarıldı. 210 farklı banka hesabı üzerinde yapılan incelemede hesapların 102 şüpheli ve 5 şirkete ait olduğu öğrenildi. Şebeke üyelerinin hesapların bloke edilmesini önlemek amacıyla, gönderdikleri parayı başka hesaplara aktardıkları belirlendi. Şüpheli hesaplara ait telefon hatları üzerinde yapılan HTS incelemesinde, şüphelilerin para transfer sürecinde irtibat içinde oldukları ve çoğunun akraba olduğu tespit edildi.