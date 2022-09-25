Bar önünde güvenlikçi dehşeti

Beşiktaş Ortaköy'de 8 Eylül Perşembe gecesi saat 01:30 sıralarında ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Bunun üzerine takım elbiseli 10 güvenlikçi, kafa atan kişiyle birlikte yanındaki erkeği ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.Bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler, ellerine geçirdikleri sopalarla da hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.