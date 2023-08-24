Baran’dan acı haber! Serinlemek için nehire girmişti!

İhbar üzerine bölgeye Taşlıçay Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmada Baran Özel'in cansız bedenine ulaştı. Baran Özel'in cenazesi, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.