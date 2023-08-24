Acı olayın adresi Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünde yaşandı.
Serinlemek için Murat Nehri'ne girdiği belirtilen 14 yaşındaki Baran Özel bir anda gözden kayboldu.
Kendi imkanlarıyla çocuğu kurtaramayan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Taşlıçay Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmada Baran Özel'in cansız bedenine ulaştı. Baran Özel'in cenazesi, morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Baran'dan acı haber! Serinlemek için nehire girmişti!