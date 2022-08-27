Barbaros Camii’nde ilk namaz bu yıl

Beşiktaş Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin kaba inşaatı tamamlanırken, iç dekorasyonu da deniz ve su teması ile hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cami için "İnşallah yakında açacağız" müjdesini vermişti. İnşaatın koordinatörü Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk de "2022 senesi içerisinde camimizde namaz kılacağız inşallah" açıklamasını yaptı. Külünk, şunları kaydetti: "Barbaros Hayrettin Paşa'dan dolayı deniz ve su temalı olarak inşa edilen Barbaros Camii bir ihtiyaç projesidir. Kabası bitti ve son aşamalarına gelindi. Caminin ana kubbe ayet yazısı pusula motifi ile yapılıyor. Türkiye'nin dört tarafında mermer, vitray, cam ve halı çalışmaları yapılıyor. Yelken, pusula, dümen ve denizi anımsatacak mavi tonlar kullanılıyor. Minarelerimizin dördünün de alemlerini taktık, çinilerini koyduk, boyasını yaptık. Kapalı ve açık alanlarında 20 bin kişi namaz kılabilecek. Bu sene içerisinde burada namaz kılarak Kuran-ı Kerim'in ayetlerine ve hadislere layık oluruz diye umut ediyorum."