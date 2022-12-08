Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son rötuşlar

"BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİNDE DENİZ VE SUYLA İLGİLİ AYETLER OLACAK"

Her ayrıntı üzerinde özenle çalıştıklarını söyleyen Külünk, "Camimizin yapıldığı alanda leventler eğitim yaparmış. Camimizdeki tema tabii ki Barbaros Hayrettin Paşa olunca, tabii ki deniz, tabii ki kadırga ve geçmişimizle, tarihimiz. Barbaros Hayrettin Paşa ve deniz olduğu için ağırlıklı olarak suyla ilgili ayetlere burada rastlayacağız. Süslemelerimizde de aynı şekilde geleneksel motiflerimizden hareketle deniz ve Barbaros'u çağrıştıracak detayların da içinde olduğu bir klasik cami yapıyoruz. Mimar Sinan ustanın çizgisini devam ettirmeye gayret eden bir çalışma yapılıyor. Ana kubbemizde denizle ilgili bazı ayetler var. Kuşak yazımız Rahman Suresi, tabii ki camimizdeki olmazsa olmaz yazılarımız var. Giriş kitabemiz farklı, mihrap kitabemiz farklı, minder kitabemiz farklı. Bütün bunların üzerinde çok dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. 2022 yılının son aylarında bu camimizi inşallah ibadete açmayı düşünüyoruz"