Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son rötuşlar

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii`nden öykünerek tasarlanan Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan caminin temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde atılmıştı. O tarihten bu yana camideki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ'NİN YÜZDE 98'İ TAMAMLANDI
Beşiktaş Levent`teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii`nin kaba inşaatının yüzde 98`inin tamamlanırken, caminin iç kısmındaki çalışmalar da son aşamaya geldi. Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatması için caminin iç dekorasyonunda yapılacak süslemeler ve asılacak ayetler deniz ve su teması olacak. Pencereleri takılan caminin cam kısmına ise deniz ve gemi detayları işlendiği görülürken, caminin kuşak kısmına Rahman Suresi yazılacak. Öte yandan, caminin 2023 yılında Ocak ayının ortasına doğru Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması planlanıyor.
20 BİN KİŞİ KAPASİTELİ OLACAK... DEPREMDE TOPLANMA ALANI OLARAK KULLANILACAK
İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselmeye devam ederken, kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak. 23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek. İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, 1 de çok amaçlı salon yer alacak.
"YÜZDE 98'TEN FAZLASINI BİTİRDİK"
Camii inşaatı hakkında bilgi veren Barbaros Hayrettin Paşa Cami inşaatının koordinatörü, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "3 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakleri ile camiimizin temelini attık. O günden bu yana 20 ay gibi bir süre geçti. Beton olayında iklimsel olumsuzluklar nedeniyle bir ay gecikme oldu. Bu süre zarfında biz kaba inşaatımızın çok büyük bölümünü, eğer bir yüze söylemek gerekirse yüzde 98'ten fazlasını, daha net bir ifadeyle minarelerimizi ve kaba inşaatımızın tamamını bitirdik. İnce çalışmalarda yüzde 90'ın üzerinde bir orana ulaştık. İşlerimizin çok büyük bir bölümünü kararını vermiş atölye çalışmaları hızlandırmış şu anda belki 10'un üzerinde atölye Barbaros Hayrettin Paşa Camii için imalatlar yapıyor.
Kimi Konya'dan getirilen ahşaplarla pencere yapıyor, kimi kapı yapıyor, kimi Kütahya'dan getirilen çinileri yapıyor, kimi seramik kimi tezyinat çalışıyor gibi camimizin ince işlerinde kullanacağımız argümanların çok büyük bir bölümünü imalatına devam ediyoruz" diye konuştu.
"BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİNDE DENİZ VE SUYLA İLGİLİ AYETLER OLACAK"
Her ayrıntı üzerinde özenle çalıştıklarını söyleyen Külünk, "Camimizin yapıldığı alanda leventler eğitim yaparmış. Camimizdeki tema tabii ki Barbaros Hayrettin Paşa olunca, tabii ki deniz, tabii ki kadırga ve geçmişimizle, tarihimiz. Barbaros Hayrettin Paşa ve deniz olduğu için ağırlıklı olarak suyla ilgili ayetlere burada rastlayacağız. Süslemelerimizde de aynı şekilde geleneksel motiflerimizden hareketle deniz ve Barbaros'u çağrıştıracak detayların da içinde olduğu bir klasik cami yapıyoruz. Mimar Sinan ustanın çizgisini devam ettirmeye gayret eden bir çalışma yapılıyor. Ana kubbemizde denizle ilgili bazı ayetler var. Kuşak yazımız Rahman Suresi, tabii ki camimizdeki olmazsa olmaz yazılarımız var. Giriş kitabemiz farklı, mihrap kitabemiz farklı, minder kitabemiz farklı. Bütün bunların üzerinde çok dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. 2022 yılının son aylarında bu camimizi inşallah ibadete açmayı düşünüyoruz"
İSTANBUL'UN SEMBOL CAMİLERİNDEN OLACAK
İstanbul'da Anadolu yakasında yapılan Çamlıca Camii ile birlikte Taksim'de yapılan Taksim Camii'nden sonda Levent'te de her iki kıtada Çamlıca Camii ile karşı karşıya gelecek olan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin ihtiyaçtan yapıldığını belirten Külünk, "İstanbul'da yapılan camiler ihtiyaç projeleridir. Yıldız Hamidiye Camii'nden sonra Sarıyer Büyükdereye kadar olan mesafede ana büyük cami yoktur. Büyük ihtiyacı karşılayacak ve kalabalığın ibadet edeceği ve farklı alanlarda hizmet vereceği camii olacak" dedi.