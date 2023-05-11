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Giriş Tarihi: 11.5.2023

Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ni yarın Erdoğan açacak

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Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ni yarın Erdoğan açacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de temelini attığı ve inşa aşamasında sık sık ziyaret ederek manevi hamilik yaptığı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii cemaatine kavuşuyor. Osmanlı mimarisi özelliklerine sahip cami, yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacak. Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii'nden esinlenilen caminin inşasında modern inşaat tekniklerinden istifade edildi. Türk ve dünya denizcilik tarihinin en büyük isimlerinden Barbaros Hayrettin Paşa'nın isminin verildiği cami, denizcilik sembolleriyle dikkati çekiyor. Ana kubbe yazısını çevreleyen desenler gemi dümeni şeklinde yapıldı. İçerisinde otopark, kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu, çok amaçlı salonların yer aldığı camide 20 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Cami, Sarıyer- Yıldız arasındaki en büyük cami olacak.

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Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ni yarın Erdoğan açacak
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