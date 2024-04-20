‘Barış Ekmeği Festivali’ Gazzeli çocukları ağırlıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, bu yıl Gazzeli çocukları ağırlıyor. Festivalin startı önceki gün yapılan Boğaz turuyla verildi. İsrail saldırılarından sonra Türkiye'ye gelen 10-14 yaş aralığındaki 22 çocuk, dünyanın en güzel boğazında ikramlar ve müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Filistin ve Türk bayraklarıyla görsel şölen sunan çocuklar, ülkelerinin milli marş ve müzikleriyle doyasıya dans etti. 5 gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında çocuklar, Türk öğrencilerle birlikte İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini keşfetme fırsatı bulacak. Yarın da Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşecek program ile çocuklar, pişirdikleri ekmekleri dünya liderlerine göndererek tüm insanlığa barış çağrısında bulunacak. Gazzeli Maryam Abdelati, "Doktor olup savaşta yaralanan çocukları iyileştirmek istiyorum" derken, 10 yaşındaki Kamaşeddin Ahmet Aldalou, "Hedefim mühendis olmak. Ülkemin bir gün özgür olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.