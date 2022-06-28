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Giriş Tarihi: 28.6.2022 10:01 Son Güncelleme: 28.6.2022 10:21

Barış için gitti, başından vurularak öldürüldü

ABBAS ÇAKAR
Barış için gitti, başından vurularak öldürüldü

Kocaeli Gebze İlçesinde birlikte yaşadığı ve 1 çocuğu olan kız arkadaşı ile evlenmek isteyen ve ailesi ile barışmaya gittiği ileri sürülen Mehmet Tabak (19),  davet üzerine gittiği iddia edilen evde başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili kızın babası ve dayısı  gözaltına alınarak tutuklandı.

Kocaeli Gebze İlçesi İstasyon Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda, Birlikte yaşadığı ve 1 çocuğu olan kız arkadaşı R.T ile evlenmek ve ailesi ile barışmak isteyen Mehmet Tabak, davet üzerine gittiği iddia edilen evde başından vurularak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan baba G.T ve R.T'nin dayısı olduğu öğrenilen K.T tutuklanarak cezaevine kondu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay iddialara göre şu şekilde gelişti. Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tabak, Gebze İlçesi İstasyon Mahallesi'nde oturan R.T ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten bir de çocukları dünyaya gelince, R.T ile resmi evlilik yapmak isteyen Tabak ve aile büyükleri R.T'nin ailesi görüşerek barışmak ve birlikte düğünlerini yapmak istedi. Ancak Tabak ve ailesinin bu talepleri kabul edilmedi. R.T'nin ailesi ile barışmak için tekrar görüşmek isteyen Tabak'ın bu isteği kabul edildi. Tabak, görüşmek için R.T'nin ailesinin evine gitti. Ancak evin önünde çıkan tartışmada Tabak başından vurularak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak evde bulunan G.T. ve K.T yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen her iki zanlıda tutuklandı. Mehmet Tabak'ın cenazesi ise Gebze Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Barış için gitti, başından vurularak öldürüldü
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