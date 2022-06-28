Barış için gitti, başından vurularak öldürüldü

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay iddialara göre şu şekilde gelişti. Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tabak, Gebze İlçesi İstasyon Mahallesi'nde oturan R.T ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten bir de çocukları dünyaya gelince, R.T ile resmi evlilik yapmak isteyen Tabak ve aile büyükleri R.T'nin ailesi görüşerek barışmak ve birlikte düğünlerini yapmak istedi. Ancak Tabak ve ailesinin bu talepleri kabul edilmedi. R.T'nin ailesi ile barışmak için tekrar görüşmek isteyen Tabak'ın bu isteği kabul edildi. Tabak, görüşmek için R.T'nin ailesinin evine gitti. Ancak evin önünde çıkan tartışmada Tabak başından vurularak hayatını kaybetti.