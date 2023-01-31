Barış Manço’nun 2023 vasiyeti

Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, vefatından sonra da sanatçının şarkılarının gençlerin ruhuna dokunmaya ve beğenilerek dinlenmeye devam ettiğini vurguladı.Manço'nun "Kayaların oğlu" ifadesinin yer aldığı şiirsel bir prologla başlayan "2023" eserinin çok enteresan bir beste olduğuna değinen Ahıskalı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki yani 100. yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti'ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum" dedi.Ahıskalı, 2023 eserinin bestelenmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini sözlerine ekleyerek şunları söyledi: "Barış Manço'nun bir de vasiyeti var 2023 parçasıyla ilgili olarak, 'Ben 2023'te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan'ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim' diyor. Bu vasiyetini yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz."Barış Manço'nun hologramının da yer alacağı projeye ilişkin bilgi veren Ahıskalı, "Barış Manço'yu biz 2023'te mutlaka sahneye çıkaracağız ve senfoni eşliğinde 2023'te dinleyeceğiz" dedi. AA