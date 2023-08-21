Barış yemeğinde otomatik silahtan çıkan kurşunun hedefi olan 18 yaşındaki Arda öldü

Diyarbakır'ın Bismil'de kuzenler arasında bir süre önce kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet başladı. Ailelerin barışması amacıyla araya bölgenin ileri gelenleri girince barış yemeği düzenlendi. Bismil Tekel Mahallesi'nde bir araya gelen kuzenler arasında bir anda tartışma çıktı. Araya girenlerin durumu yatıştırmaya çalışmaları sonuz vermeyince bir anda barış yemeği adeta meydan savaşına döndü. Önce sopaların kullanıldığı kavgada silahlar devreye girdi. Otomatik silahların da kullanıldığı kavgada, 4'ü ağır 23 kişi yaralandı. Bismil Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahaleden sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 4 ağır yaralıdan 18 yaşındaki Arda Değer, doktorların yaptığı tüm müdahale sonucu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomatik silahlardan çıkan kurşunun göğsüne isabet ettiği Arda Değer, cumhuriyet savcılığın yaptığı otopsinin ardından gözyaşları arasında Bismil'de toprağa verildi.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kavgaya ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 26 kişiyi gözaltına alırken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.