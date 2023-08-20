Haberler Yaşam Haberleri Barış yemeğinde silahlı kavga: 23 yaralı
Giriş Tarihi: 20.8.2023 18:00 Son Güncelleme: 20.8.2023 18:02

Barış yemeğinde silahlı kavga: 23 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, husumetli ailelerin barış yemeğinde çıkan kavgada, 23 kişi yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Barış yemeğinde silahlı kavga: 23 yaralı

Bismil ilçesi Tekel Mahallesi aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunan iki ailenin barış görüşmeleri sırasında verilen yemekte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silah kavgada, otomatik silahlar kullanıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışlara kapatırken, 23 kişi yaralandı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan ailelerin anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde aileler arasında çıkan anlaşmazlık sebebiyle silahlı kavga yaşandığını belirterek, "Maalesef 23 vatandaşımız silahla yaralanmıştır. Konuyla ilgili emniyet güçlerimiz gerekli tedbirleri almıştır. Olayla ilgili gerekli tahkikat sürüyor" dedi.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, yaralıların tedavisinin sürdüğü hastanelerde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Barış yemeğinde silahlı kavga: 23 yaralı
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