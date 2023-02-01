Barışma isteğini geri çevirince yüzünden bıçakladı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, Yunus Ö. (33), dini nikâhla birlikte yaşadığı ve bir süre önce kendisinden ayrılan eşi Gülay Ç. (31) ile barışmak istedi. 10 aylık bir çocuğu bulunan Gülay Ç. barışma isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine Yunus Ö., yanında bulunan bıçakla Gülay Ç.'yi yüzünden feci şekilde yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzü bıçak kesikleriyle parçalanan ve tek gözünü kaybetme riski bulunan Gülay Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.Yaşadığı dehşeti anlatan Gülay Ç., "Ailemi, çocuklarımı tehdit ediyor. Eğer hapse atılmazsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Ölmek istemiyorum. Ne olur yardım edin" dedi. Olaydan bir süre sonra Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Yunus Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.