Kastamonu’da barışmak için geldiği evde dehşet saçtı!

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Büyüksekiler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yavuz (50), gece saatlerinde Suluca köyünden ticari taksi ile boşanma sürecinde olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Melek Yavuz (34)'un Büyüksekiler köyündeki evine gitti. Burada Ali Yavuz ile boşanma aşamasındaki eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş (68) arasında tartışma çıkması üzerine Ali Yavuz, eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Melek Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, annesi Ayşe Karakaş ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Öte yandan olay yerinden kaçan Ali Yavuz'un da intihar ettiği öğrenildi.

Melek Yavuz'un amcası Muzaffer İlgaz, eşiyle boşanma aşamasında olan Ali Yavuz'un barışmak için eve geldiğini belirterek, "Melek ve Ali birbirlerinden ayrılacaklardı. Ali barışma bahanesi ile eve gelmiş. Eve gelince aralarında kavga çıkmış. Barışmak için gelmiş ancak sen beni evden kovdun diyerek Melek barışmak istememiş. Bir daha seninle barışmam demiş. Ne yaptıysa hepsini bıçaklamış. Melek Yavuz ilk eşinden de şiddet görmüştü ve bu yüzden boşanmıştı. İnşallah bu olay son olsun. Kadın cinayetlerinin bitmesi gerekiyor. Her kadın cinayeti olduğunda bir ocak sönüyor. Kadına el kalkmasın." dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.