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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Barışmak istediği eşi ve kardeşini öldürdü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Barışmak istediği eşi ve kardeşini öldürdü
Kars'ın Selim ilçesinde boşanma aşamasındaki çift arasında tartışma çıktı. İstanbul'da yaşayan 4 çocuk annesi M.B., eşi Ö.B.'den şiddet görünce, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Eskigazi köyündeki ailesinin yanına döndü. Eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen Ö.B.'de konuşup barışmak için köye geldi. Boşanmak istemeyen Ö.B. konuşmak için buluştuğu eşinden ret cevabı alınca, aracında bulunan pompalı tüfekle eşine ve kayınbiraderine ateş açtı. M.B. ve kardeşi Z.Y. olay yerinde ölürken saldırgan kaçtı.

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Barışmak istediği eşi ve kardeşini öldürdü
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