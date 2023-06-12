Barışmak istediği eşi ve kardeşini öldürdü

Kars'ın Selim ilçesinde boşanma aşamasındaki çift arasında tartışma çıktı. İstanbul'da yaşayan 4 çocuk annesi M.B., eşi Ö.B.'den şiddet görünce, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Eskigazi köyündeki ailesinin yanına döndü. Eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen Ö.B.'de konuşup barışmak için köye geldi. Boşanmak istemeyen Ö.B. konuşmak için buluştuğu eşinden ret cevabı alınca, aracında bulunan pompalı tüfekle eşine ve kayınbiraderine ateş açtı. M.B. ve kardeşi Z.Y. olay yerinde ölürken saldırgan kaçtı.