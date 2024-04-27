Barma Yaylası mavi yıldızlarla süslendi

Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırlarında bulunan ve Kasım 2019'da koruma altına alınan Barma Yaylası Turbalığı'nda her yıl nisanda "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen "mavi yıldız" çiçeklerinin açmasıyla doğa adeta maviye bürünüyor. İnce uzun yapraklı mavi yıldız çiçeği, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına rağmen Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.

Nisan'ın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan çiçeği görmek ve fotoğraflamak isteyenler, sabahın erken saatlerinde yaylaya gelerek görüntülemeye çalışıyor.