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Giriş Tarihi: 27.4.2024 11:22 Son Güncelleme: 27.4.2024 12:12

Barma Yaylası mavi yıldızlarla süslendi

İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunu barındıran Doğu Karadeniz yaylaları rengarenk olmaya başladı. Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırlarında bulunan ve Kasım 2019'da koruma altına alınan Barma yaylası turbalığında “mavi yıldız” çiçeklerinin açmasıyla adeta maviye bürünen doğa ziyaretçilerini ağırlıyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Barma Yaylası mavi yıldızlarla süslendi

Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırlarında bulunan ve Kasım 2019'da koruma altına alınan Barma Yaylası Turbalığı'nda her yıl nisanda "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen "mavi yıldız" çiçeklerinin açmasıyla doğa adeta maviye bürünüyor. İnce uzun yapraklı mavi yıldız çiçeği, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına rağmen Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.

Nisan'ın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan çiçeği görmek ve fotoğraflamak isteyenler, sabahın erken saatlerinde yaylaya gelerek görüntülemeye çalışıyor.

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Barma Yaylası mavi yıldızlarla süslendi
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