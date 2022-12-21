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Giriş Tarihi: 22.12.2022

Baroların boykotu vatandaşı mağdur etti

Bazı baroların “avukat tarifelerinin az olduğu” gerekçesiyle iş durdurması ve CMK sistemini kapatması binlerce vatandaşı mağdur etti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Baroların boykotu vatandaşı mağdur etti
İstanbul Barosu, Ankara Barosu ve İzmir Barosu'nun da aralarında olduğu 65 baro, "ücret tarifesinin güncellenmemesini" gerekçe göstererek, Otomatik Atama Sistemi'ni kapatırken, adliyelerde binlerce vatandaş mağdur oldu. Baroların talebinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. CMK Asgari Ücret Tarifesi'nin, her yıl aralık ayında hazırlandığını, Resmi Gazete'de yayınlanarak ocak ayının birinci gününde de yürürlüğe girdiğini belirten Bozdağ, "Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usul, baroların da malumudur" dedi. Bozdağ, "Bu gerçeği bilmelerine rağmen, 65 baronun olağandışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez. 21/12/2022 tarihinde CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması, bir hakkın suistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir. Kimsenin hukuki yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramaması, hakkını daha iyi arayabilmesi ve kendini daha iyi savunabilmesi için yeni bir adli yardım sistemi kuracağız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

SAATLERCE BEKLETİYORLAR
BAROLARIN almış olduğu skandal karar, adliyelerde vatandaşların saatlerce bekletilerek mağdur edilmesine yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise baroların yürüttüğü iş durdurma faaliyetine yönelik önlem almak amacıyla çalışma yürüttüğü öğrenildi

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Baroların boykotu vatandaşı mağdur etti
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