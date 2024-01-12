Bartın açıklarındaki gemide Türk mürettebat kayboldu!

Rusya'nın Novorosssiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na giden 180 metre uzunluğunda ve 23 Türk mürettabatın bulunduğu kuru yük gemisi dün Bartın'ın Kurucaşile ilçesinin 18 deniz mili açığından geçti. Uluslararası sularda gittiği sırada, temizlik işlerinden sorumlu olan Türk mürettebat M.Ş. gemide kayboldu. Diğer mürettebat gemide arama yaptı.