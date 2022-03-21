Bartın Valiliği can dostlarını unutmadı

Uzun bir süreden sonra Bartın ili ve ilçelerinde yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuzluklardan etkilenen sokak hayvanlarının yardımına emniyet güçleri yetişti. Özellikle çeşitli nedenlerle doğaya bırakılan sokak hayvanlarına polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarındaki sokak hayvanları için yem bıraktı.

Valilik resmi sosyal medya hesabından ise bu olayı, "Merak etmeyin hiç birini unutmadık. İlimizde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızı emniyet ve jandarma personelimiz yalnız bırakmadı" diye paylaştı.

Bartın Belediyesi de sokak hayvanları için il merkezinde 100 değişik noktaya yem bırakırken, güvercinleri de unutmadı.