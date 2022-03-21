Haberler Yaşam Haberleri Bartın Valiliği can dostlarını unutmadı
Giriş Tarihi: 21.3.2022 19:07 Son Güncelleme: 21.3.2022 20:07

Bartın Valiliği can dostlarını unutmadı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Bartın Valiliği can dostlarını unutmadı

Bartın'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşları teyakkuza geçerken, olumsuz hava şartlarından etkilenen can dostları unutulmadı.

Uzun bir süreden sonra Bartın ili ve ilçelerinde yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuzluklardan etkilenen sokak hayvanlarının yardımına emniyet güçleri yetişti. Özellikle çeşitli nedenlerle doğaya bırakılan sokak hayvanlarına polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarındaki sokak hayvanları için yem bıraktı.

Valilik resmi sosyal medya hesabından ise bu olayı, "Merak etmeyin hiç birini unutmadık. İlimizde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızı emniyet ve jandarma personelimiz yalnız bırakmadı" diye paylaştı.

Bartın Belediyesi de sokak hayvanları için il merkezinde 100 değişik noktaya yem bırakırken, güvercinleri de unutmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası
SON DAKİKA: Gezi ana davasında son savunmalar! Savcı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamını istedi
CHP eski vekili ve iş insanı Sinan Aygün: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın
Putin’den yaptırım kararlarına sert tepki! Batı’nın Rusya planına ateş püskürdü
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya-Ukrayna müzakereleri açıklaması: Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu
Selde kaybolan gencin, “WhatsApp” grubundan çıkması ailesini umutlandırdı
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın namaza başlaması sorun mu?
Son dakika: Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı
SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Amerikan televizyonunda dikkat çeken Türkiye sözleri: Erdoğan ile görüştüm ve...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bartın Valiliği can dostlarını unutmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA