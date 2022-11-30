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Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:22

Bartın'daki kazada 40 kişi yaralanmıştı: Otobüs şoförü hakkında flaş gelişme!

Bartın'da dün yaşanan kazada 40 kişi yaralanmıştı... Devrilen yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Ekşioğlu (31), bugün tutuklandı.

DHA
Bartın’daki kazada 40 kişi yaralanmıştı: Otobüs şoförü hakkında flaş gelişme!

Rize- Zonguldak seferini yapan Mustafa Ekşioğlu yönetimindeki 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde Bartın girişi Kurtköy Akça Mescit mevkisinde şarampole devrildi. Kazada şoför Ekşioğlu ile birlikte 40 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan şoför Mustafa Ekşioğlu, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki ilk ifadesinde, 'Ben uyumuyordum, dalgınlığıma geldi' diyen Ekşioğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ekşioğlu, 'Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
Bu arada, yolculardan 35'i dün, 4'ü ise bugün sabah saatlerinde taburcu edildi.

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Bartın'daki kazada 40 kişi yaralanmıştı: Otobüs şoförü hakkında flaş gelişme!
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