Başak Cengiz öldürüldüğü yerde karanfillerle anıldı

Yere yanan bir mum da bırakan site sakinleri adına açıklama yapan Övgü İnal, "Tüm ülke, haklı olarak 'Bize ne oldu, nasıl bu hale geldik?' sorusunu soruyor. Hepimiz bu soruyu kendimize sormalıyız. İstanbul'un en güvenli semtlerinden biri olduğunu düşündüğümüz, çocuklarımızı gece gündüz, gönül rahatlığıyla özgür bıraktığımız Ataşehir'e güzel kızımız Başak Cengiz, kılıçla parçalanmaya, katledilmeye, ölmeye gelmedi. Tesadüfen buradan geçen herhangi birimiz, kardeşimiz, evladımız o şuursuzca sallanan, savrulan kılıca canımızı teslim etmek için yaşamıyoruz. En ağır bedeli Başak Cengiz kızımız ödedi ama bu saldırı hepimize yapıldı" dedi. İnal, herkese sorumluluk düştüğünü belirterek "Başak için artık çok geç ama başka Başaklar ve sevenleri bu acı bedeli ödememeli" diye konuştu.