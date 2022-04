Son dakika: Başak Cengiz’i vahşice katletmişti! İşte ağırlaştırılmış müebbetin gerekçesi

"HER TÜRKİYE VATANDAŞININ VİCDANİ ÖDEVİ"

Mahkeme, "durmadan ve duraksamadan 29 saniye süre zarfında sürekli kılıcı kullanarak saldırıyı aniden ve arkadan gerçekleştirdiği an, maktulün defaatle karşı koymasına rağmen eylemde devamlılık gösterdi" diyerek vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Engel olmaya çalışan mağdur Kaan Ağaca'ya karşı da kılıcıyla tehditte bulunduğunu ifade etti. Mağdur Ağca'nın tesadüfen olay yerinden geçtiğini ve Başak Cengiz'in sesini duyarak yardım maksatlı gittiğini ifade eden mahkeme, "Eylemi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sergilemesi gerektiği ahlaki ve vicdani bir ödev niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir" denildi.