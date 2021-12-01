Başak Cengiz’in adı artık mezun olduğu okulda yaşayacak

21 gün önce uğradığı saldırı sonun da yaşamını yitiren Mimar Başak Cengiz'in adı artık 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yaşatılacak.

Karabük Üniversitesi senatosun 21 gün önce yaşamını yitiren Mimar Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu okula verilmesi için karar almıştı. Alınan bu karar YÖK'e bildirildi. YÖK tarafından da onaylanan isim değişikliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanması üzerine isim değişikliği gerçekleşti. Başak Cengiz'in ismi artık 3 yıl önce mezun olduğu Mimarlık Fakültesi'nde yaşatılacak. Düzenlenen törende Cengiz'in üniversite yıllarındaki fotoğraf ve videolarından oluşan kısa metrajlı film katılımcılara ve Cengiz'in ailesine izletildi.



Anne Beyhan Cengiz; "Sözlerime Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edererek başlamak istiyorum. Başak Cengiz adını yaşatabilmek için herkesin seferber olduğunun görüyorum. Başak'ımızın tek bir harfine dahi binlerce teşekkür ederim. Ayrıca Sayın Rektörümüzün makamına yakışır şekilde göstermiş olduğu böyle güzel bir program için de teşekkür ederim. En ince ayrıntısına kadar kıymet verip hazırlanan bu güzel açılışa bizleri de davet ederek böyle sevinç yaşattığı için ayrıca minnettarım. Başak Cengiz adını yaşatabilmek için verilen sözlerin tutulmasından gurur duyuyorum. Ben koskoca bir aileye sahip olmuşum. Ben bu güzel ilçeye defalarca geldim, her yerini gezdim. Güzel anılarda boğuldum. Kalbim sızladı. Kıymetlim, balım Başak. Üniversiteyi kazanıp, eğitime geldiği zaman Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nde eğitimine başladığı zaman girdiği sınavları tırnaklarıyla kazıdı. Çizdiği projeleri, yaptığı maketleri beş yıl boyunca aldığı eğitimi başarıyla bitirerek gururla evine döndü. Sonunda çok güzel bir işe girdi. Daha nice güzel projelere imza atacaktı. Hedefleri vardı, ne yazık ki kalemini kırdılar. Zalim, cani hunharca kıydı yavruma. Devlet arkamızda, halk yanımızda olduğu sürece aşılmaz dağlar aşılır, geçilmez yollar geçilir. O hain bu dünyada alacak cezasını. Başak'ımı sakın unutmayın" dedi.

&NBSP;"SAFRANBOLU'DA BAŞAK CENGİZ İSMİ ARTIK SEMBOLLEŞECEK"

Karabük Valisi Fuat Gürel konuşmasında "Annesinden, babasından, sevdiklerinden, koparılan bir kardeşimizi burada anıyoruz. Diğer taraftan Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Rektörlüğümüz ve senatomuzun uygun görmesiyle Başak Cengiz'in ismini inşallah Mimarlık Fakültesi'nde yaşatmış olacağız. Başak Cengiz genç bir kardeşimizdi, hayalleri vardı. Belki Türkiye'de birçok önemli başarıya, önemli mimari projeye imza atacak bir kardeşimizdi. İnşallah onun o hayallerini bu fakültede okuyacak kardeşlerimiz gerçekleştirecek. Şiddetin her türlüsünü lanetlemek gerekir. Bu sadece kadına yönelik bir şiddet, sadece aile içinde yaşanan şiddeti lanetlemek değil, şiddetin her türlüsünü kadını erkeği olmaksızın kim bu tür bir vahşetle karşı karşıya kalıyorsa tamamını lanetlemek gerekir. Sevgi üzerine kurulması gereken bir toplum, sevgi üzerine yoğunlaşması gereken bir toplum ortaya çıkarmamız gerekiyor. Maalesef böyle bir acı tabloyla karşı karşıyayız. Başak kardeşimizi rahmetle yad ediyoruz. Bu şehirde Karabük'te Safranbolu'da Başak Cengiz ismi artık sembolleşecek. Hepimiz bu acıyı paylaşıyoruz. Ancak Safranbolu ve Karabük inşallah bundan sonraki süreçte hem Başak Cengiz ismini yüreğinde taşıyacak hem de ailesini, ailesi olarak bilecek" şeklinde konuştu.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda fakülte binasına isim tabelasının asılması dolayısıyla gerçekleştirilen tören, Başak Cengiz'in bitirme projesinin sergilendiği alanın gezilmesiyle başladı. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam bitirme projesi maketini Başak Cengiz'in ailesine takdim etti.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonunda düzenlenen törene Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Baba Avni Cengiz ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile eşi Fadimana Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.