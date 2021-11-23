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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Başak Cengiz’in adı fakültede yaşayacak

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Başak Cengiz’in adı fakültede yaşayacak
İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) adı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirildi. Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi. 10 Kasım'da meydana gelen olayda, Cengiz vahşice katledilmişti. Adliyedeki işlemlerinin ardından katil Can Göktuğ Boz ise çıkarıldığı hakimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

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Başak Cengiz’in adı fakültede yaşayacak
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