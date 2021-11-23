Başak Cengiz’in adı fakültede yaşayacak

İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) adı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirildi. Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi. 10 Kasım'da meydana gelen olayda, Cengiz vahşice katledilmişti. Adliyedeki işlemlerinin ardından katil Can Göktuğ Boz ise çıkarıldığı hakimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanmıştı.