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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Başak’ın acısı dün gibi taze

Kaldırımda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in annesi, “Kaldırımda yürümek bana acı veriyor. Her kaldırımda Başak var sanki” dedi

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Başak’ın acısı dün gibi taze
İstanbul'da 9 Kasım 2021'de iş çıkışı kaldırımda yürürken hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla canice öldürülen mimar Başak Cengiz'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti. Başak'ın ölüm yıldönümünde ailesi ve arkadaşları mezarı başında gözyaşları içinde Başak'ı andı.



Yaşadığı acıyı anlatan anne Beyhan Cengiz, "Her şey onu hatırlatıyor. Her kaldırımda Başak var sanki. Kaldırımda yürümek bana acı veriyor. Ayaklarım titriyor. Giymeyi çok istediği gelinlikleri görünce içim sızlıyor. Silahla, kılıçlarla donanıp evlatlarımızın yollarını kesen canilerle mücadele etmek için ayaktayım" dedi.



Baba Avni Cengiz ise, "Mahkeme bitti ama henüz Yargıtay'dan onanmadı. İnşallah o cani hak ettiği cezayı alır" dedi.

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Başak’ın acısı dün gibi taze
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