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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Başakşehir’de İSKİ şelalesi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Başakşehir’de İSKİ şelalesi
CHP'Lİ İBB yönetimi, İstanbul'un altyapısını 3 yılda çökertti. Başakşehir Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında dün vantuz patlaması meydana geldi. Basınçlı su yaklaşık 10 metre yükseğe fışkırırken yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti, trafik durma noktasına geldi. Esenyurt'un tamamı ile Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde bazı mahallelerin suyu kesildi. İSKİ ekipleri patlayan boruyu onarmak için çalışmalara başlarken, İSKİ'den yapılan açıklamada sorunun giderilerek şehre su verilmeye başlandığı, hattın yeniden dolmasının zaman alacağı bildirildi.

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Başakşehir’de İSKİ şelalesi
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