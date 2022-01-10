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Giriş Tarihi: 10.1.2022 22:29

Başakşehir'de şoke eden olay: Güvenlik görevlisi kuryelere böyle saldırdı!

DHA
Başakşehir’de şoke eden olay: Güvenlik görevlisi kuryelere böyle saldırdı!

Başakşehir'de sipariş getiren kuryeler kapının açılmaması üzerine kornalarına bastı. Korna seslerini duyan güvenlik görevlisi ile kuryeler arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisinin kuryelere saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir 4. Etap'ta bulunan bir sitenin girişinde meydana geldi.

İddiaya göre; siteye sipariş getiren kuryeler, bir süre bekledikten sonra kapının açılmaması üzerine kornalarına bastı.

Korna seslerini duyan güvenlik görevlisi ile kuryeler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisi kuryelerin motorlarını tekmeleyerek zarar vermeye başladı.

KURYELER SALDIRDI

Kuryeler ise durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra o anları cep telefonuyla kaydetmeye çalıştı. Kendisini görüntülediklerini gören güvenlik görevlisi, bu kez de kuryelere saldırdı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA!

Güvenlik görevlisini çevredekiler sakinleştirdi. Güvenlik görevlisinin kendisini görüntüleyen kuryelere saldırdığı anlar, kuryelerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Başakşehir'de şoke eden olay: Güvenlik görevlisi kuryelere böyle saldırdı!
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