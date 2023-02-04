Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir'de taksicilerin 'bölge' kavgası! 1 kişi bıçaklandı
Giriş Tarihi: 4.2.2023 01:40

Başakşehir'de taksicilerin 'bölge' kavgası! 1 kişi bıçaklandı

Başakşehir’de iki taksi durağı arasında çıkan 'Benim bölgemde bekledin' kavgasında kan aktı. İki taraftan çok sayıda kişi darp edildi, 1 kişi de bıçakla yaralandı

İHA
Başakşehir’de taksicilerin ’bölge’ kavgası! 1 kişi bıçaklandı

Olay, 22.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Gazi Yaşargil caddesinde yaşandı.

İddiaya göre, İkitelli bölgesinde bulunan bir taksi durağına ait ticari taksi cadde üzerinde müşteri bıraktıktan sonra burada beklemeye başladı. Cadde üzerinde bulunan taksi durağı çalışanları ise bekleyen taksiciye buranın kendi bölgeleri olduğunu başka yerde beklemesini söyledi.

DAHA KALABALIK DÖNDÜ ORTALIK KARIŞTI

İkitelli'deki durağa ait olan ticari taksinin sürücüsü bölgeden ayrıldı ancak bir süre sonra duraktan arkadaşlarıyla birlikte geri döndü. İki durağın taksicileri arasında tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kalabalık kavga sırasında İkitelli'deki taksi durağından gelenlerden biri bıçaklanarak yaralanırken her iki taraftan çok sayıda şahıs darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gökçeada Belediyesi'ndeki yolsuzlukta flaş gelişme! Ver ruhsatı al parayı!
AK Partili Numan Kurtulmuş masadaki son anketleri paylaştı: Açık ara birinci partiyiz
SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı ve fırtına uyarısı! Günlerce sürecek...
Başkan Erdoğan'ın afişlerine çirkin saldırı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Ataşehir Belediyesi’ne dev yolsuzluk operasyonu! İlgezdi’nin ifadesine başvurulacak
Sol elim zavallı elim
Son dakika: Başkan Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz
Aldatmak dizisinde Tarık’ın ihanetleri sınırı aştı
Mutfak Bahane’de duygusal anlar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'de taksicilerin 'bölge' kavgası! 1 kişi bıçaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA