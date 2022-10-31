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Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:27 Son Güncelleme: 31.10.2022 12:44

Başarılarını anlattılar

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden 11’inci sınıf öğrencileri Defne Öz, Nikita Gordeev ve 9’uncu sınıf öğrencisi Ece Ilgın Oygucu, IGCSE ve ILS sınavlarında Avrupa ve ada genelinde elde ettikleri birinciliklerle gurur verici bir başarıya imza attı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başarılarını anlattılar

Uluslararası öğretim programı IGCSE'de biyoloji sınavında Avrupa birinciliği kazanan Defne Öz, yoğun bir tempoyla fakat sistemli bir şekilde çalıştığını belirterek, "Her zaman dersi derste öğrendim, düzenli çalıştım ve böylelikle hiçbir özel derse ihtiyaç duymadım. Öğretmenimin verdiği bilgileri tam almaya çalıştım sonrası soru çözümü ile pekişti" dedi.

IGCSE programında fizik ve işletme sınavlarında yakaladığı başarı ile Kıbrıs genelinde birincilik elde eden Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Nikita Gordeev de yaşadığı mutluluğu ve heyecanı paylaştı. Nikita Gordeev, "Her gün düzenli olarak 2 ya da 3 saat ders çalıştım. Hafta sonları ise biraz daha yoğun çalıştım ve bu süreyi 5 ila 6 saate kadar çıkardım. Öğretmenlerimizin ders anlatım şekli ve anlattıkları konular çok ilgi çekici. Bu yüzden dersi derste dinleme motivasyonumuz hiç kaybolmuyor" diye konuştu.

Yakın Doğu Koleji 9'uncu sınıf öğrencilerinden Ece Ilgın Oyguncu ise ILS Science sınavında Kıbrıs'ta en yüksek notu alarak ada genelinde birinci oldu. Ece Ilgın Oyguncu, bu başarısı ile "Pearson Üstün Öğrenci Ödülü"nün de sahibi oldu. Oyguncu, "Düzenli ve sistematik bir şekilde ders çalıştım. Konu anlatımlarını kaçırmadım ve sürekli tekrar yaptım. Her şeyin nedenini sorguladım daha çok araştırıp öğrenmek istedim. Bu başarıyı bu sayede yakaladım. Tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Başarılarını anlattılar
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