Başarılı kariyerden kardeş cinayetine! Terastaki vahşette flaş detay

6 DİL BİLİYORMUŞ

IQ'sunun çok yüksek olduğu bilgisine ulaşılan Cem İnan Ünlü, Kanada'daki The University of British Columbia'da Ticaret Lisansı ile mezun oldu. Türkiye'nin ilk dijital parası Akche'nin ekibinde yer aldı. Arapça, İngilizce, Fince, Almanca, İspanyolca, İsveççe konuşabilen Cem, Bir süredir, dünyanın 'en mutlu' ülkelerinden biri olarak gösterilen Finlandiya'da yaşıyordu. Ocak ayında bu ülkeden İstanbul'a dönüş yapan Cem, Gölcük'teki ailesiyle pek irtibat kurmadı. 'Susma hakkı'nı kullanarak cinayete dair detayları paylaşmaktan kaçan Cem'in emekli albay olan babası Nail Ünlü ile annesi Göksel Hanım, bir evlatlarının mezara, diğerinin ise cezaevine girmesinin büyük acısıyla sarsıldı. SABAH'ın telefonla ulaştığı aile, konuşmak istemedi.

Kardeş cinayetinde kredi kartı detayı