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Giriş Tarihi: 21.12.2022

Başbağlar Katliamı davasının ikinci duruşması görüldü

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 vatandaşın PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü "Başbağlar Katliamı" ile ilgili 20'si firari 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın ikinci duruşması, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Katliamın tanıkları ve mağdurlar ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık S.T. ile tanık H.B., İstanbul Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Mart 2023'e ertelendi.

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Başbağlar Katliamı davasının ikinci duruşması görüldü
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