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Giriş Tarihi: 30.9.2023 11:47 Son Güncelleme: 30.9.2023 13:30

Başhekim Mahmutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hatay’ın Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu (59), son yolculuğuna uğurlandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başhekim Mahmutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Adana Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Dr. Mahmutluoğlu için görev yaptığı Erzin Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Erzin Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Bahadır Remzi Bölükbaşı, Başhekim Ersin Mahmutluoğlu'nun mütevazi ve özverili çalışmasıyla herkese örnek olduğunu kaydederek, "Bizler onun personeli olarak kendimizi güvende hissettik. Kendine ayırması gereken istirahat zamanlarında bile görevinin aşığıydı. Yaptığı işlerde hiçbir zaman bıkkınlık duymadı. Kısaca insanlık için örnek biriydi. Bizler hakkımızı sonuna kadar helal ediyoruz" dedi.

Törenin ardından Mahmutluoğlu'nun cenazesi Karamustafalı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

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Başhekim Mahmutoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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