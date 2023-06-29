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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Başhekim Yiyit’ten madencilere anlamlı ziyaret

Başhekim Yiyit’ten madencilere anlamlı ziyaret
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Bartın'da geçen yıl 14 Ekim'de meydana gelen 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında ağır yaralanan ve Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi edilen işçileri memleketlerinde ziyaret etti. Yiyit, madencilerin bayramlarını kutlayarak sağlık durumlarıyla ilgilendi.
Maden işçileri Erol Bulduk, İbrahim Çeliktaş ve İzzet Ak ile görüşerek tedavi süreçleri ve devamında yapılacak olan bilgileri aktaran Prof. Yiyit, Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gördükleri sırada hayatını kaybeden Taner Şen ve Ayhan Akgül'ün ailelerine de taziye ziyareti gerçekleştirerek işçilerin mezarları başında dua etti.

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Başhekim Yiyit’ten madencilere anlamlı ziyaret
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