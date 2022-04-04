Haberler Yaşam Haberleri İneği durdurmak isterken canından oldu
Giriş Tarihi: 5.4.2022

İneği durdurmak isterken canından oldu

ABBAS ÇAKAR
İneği durdurmak isterken canından oldu
KOCAELİ Kartepe'de başıboş dolaşan ineği durdurmak isteyen Mustafa Yetimaslan (74), kurtulmak için hamle yapan ineğin kendisine çarpması sonucu yere düştü. Beyin kanaması geçiren talihsiz adam hayatını kaybetti. Evli ve 7 çocuk babası Yetimaslan, başıboş bir ineğin kendi evinin etrafında dolaştığını gördü. İneğin komşularından birinin olduğunu ve sahibine fark ettirmeden kaçmış olabileceğini düşünen Yetimaslan, ineği durdurup sahibi gelene kadar sokak üzerinde bir yere bağlamak istedi. Ancak, huysuzlaşan ve Yetimaslan'ın elinden kaçmaya çalışan ineğin yaptığı hamle ile yaşlı adam yere düşerek başını çarptı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yetimaslan kurtarılamadı. Yaklaşık 2 ay önce eşini koronavirüs nedeniyle kaybeden Mustafa Yetimaslan'ın ölümü yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Başkan Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor...
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı
60’dan fazla çocuğa bulaştı: Tüm ürünleri geri çağırdılar!
SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Zelenski'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar geldi! Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Biden 'Bu bir savaş suçu' dedi! Rusya'ya yeni yaptırımlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
İneği durdurmak isterken canından oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA