İneği durdurmak isterken canından oldu

KOCAELİ Kartepe'de başıboş dolaşan ineği durdurmak isteyen Mustafa Yetimaslan (74), kurtulmak için hamle yapan ineğin kendisine çarpması sonucu yere düştü. Beyin kanaması geçiren talihsiz adam hayatını kaybetti. Evli ve 7 çocuk babası Yetimaslan, başıboş bir ineğin kendi evinin etrafında dolaştığını gördü. İneğin komşularından birinin olduğunu ve sahibine fark ettirmeden kaçmış olabileceğini düşünen Yetimaslan, ineği durdurup sahibi gelene kadar sokak üzerinde bir yere bağlamak istedi. Ancak, huysuzlaşan ve Yetimaslan'ın elinden kaçmaya çalışan ineğin yaptığı hamle ile yaşlı adam yere düşerek başını çarptı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yetimaslan kurtarılamadı. Yaklaşık 2 ay önce eşini koronavirüs nedeniyle kaybeden Mustafa Yetimaslan'ın ölümü yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu.