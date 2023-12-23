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Giriş Tarihi: 23.12.2023

Başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor

İLKER TURAK İLKER TURAK
Başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor
Son günlerde peş peşe yaşanan köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ankara Polatlı'da İsmet Can Özmen isimli genç, kaldırımda yürüdüğü esnada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Sol bacağından yaralanan Özmen, saldırgan köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı sağlık müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneden taburcu edildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara'nın Çankaya, Mamak ve Polatlı ilçelerinin ardından yurttan da benzer olaylar gelmeye başladı. İstanbul Bağcılar'da yoldan geçen 2 kişiye başıboş 4 köpek saldırdı. Köpeklerin ayağından ısırarak yaraladığı Naci Çalışkan hastaneye kaldırıldı.

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Başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor
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