Başıboş köpeklere sahip çıkan Ayşe Arman da mağdur oldu! “Oğlum” dediği köpeği Max’a köpek saldırdı

İstanbul Kemerburgaz'da ikamet ettiği sitenin önünde köpeği Max'i gezdirirken karşılarına çıkan sahipsiz pitbull cinsinin saldırısından çevredekilerin yardımı ile kurtulan Arman, yaşadığı korku dolu anları Instagram hesabından şöyle anlattı:

"Olmayacak şey oldu. Max'e bi pitbull saldırdı. Sitemizin girişinde. Sokakta dolaşan, sahipsiz bir pitbull. Bir anda oldu-normalde kucağıma alırım başka köpek görünce bu sefer vakit bile olmadı. Her şey saniyeler içinde gelişti. Bizimkine koştu ve boynundan kaptı. Allahtan ben de yapıştım, bırakmadım Max'i. Yerlerde süründük, pek çok kişi yardıma geldi. Ama ayıramadık. Bu pittbull denilen şey nasıl bir şeyse, kitliyor dişlerini. Hayatımın en çaresiz anlarından biriydi. Yardım edin diye bağırıyorum, kurtarın diye bağırıyorum. Sürünüyoruz yerlerde. Max'i bıraksaydım, o pitbull, boynunu, kafasını ısırmakla kalmaz, yerden yere vururdu. İnsanlık ölmemiş diyeceğim, çünkü gerçekten herkes yardıma koştu. Minnettarım, pittbulla vuruyorlar bıraksın diye. Ama bırakmıyor. Ben birazdan boynundan kanlar gelecek, koparacak boynunu diye korku içindeyim. Ağlıyorum. Çığlıklar atıyorum. Sonunda nasıl olduysa kurtardık. Bir anda ağzından aldık. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Oğlum ölmedi. Hayatta. Çok çok ucuz atlattık. Verilmiş sadakamız varmış. Kafasında diş deliği var. Kafatasında çatlak yok. Röntgen çekildi. Boynu sıkışmış. O tedavi başlayacak. Antibiyotik başlayacak. Biraz şoktayız hala. 72 saat önemliymiş. Ama Allaha şükür iyi"

"BİR ŞEY YAPMAZSAM SALDIRMAZ SANIYORDUM"

Gazeteci Arman ifadelerine şöyle devam etti: "Başıboş Pitbull kötü bir şeymiş. Bir şey yapmazsan saldırmaz sanıyordum. Saldırabiliyor. Bu noktada, kusura bakmayın empati yapamıyorum. Birileri bu pitbulla acımasızca davranmış, ondan böyle diyemiyorum. Neler yapabileceğini gördüm çünkü. Feciydi. Pitbull'ların başıboş olanlarını bile savunanlar var. Agresif mizaçlı olanlar kendi çocuklarının/köpeklerinin boynunu koparsınlar bakalım, aynı şekilde savunabilecekler mi? Tabii ki suç onları kötü yetiştiren de. Bunu anlamak için dahi olmaya gerek yok! Ama bu ülkede her şey kontrolsüz. Bu konu da. O yüzden sokakta başıboş gezen pitbullar tehlikeli olabilir. Kimse beni artık aksine inandıramaz. Belediye alıp götürmüş. Bir çocuğa da saldırabilirdi. Durum böyle. Bu fotoğraflar dünden. Şimdi uyuyor Max, ben de dibindeyim. Ece yine imdadıma yetişti, benim kafam durdu. Röntgen filan aklıma gelmedi. Hemen gel dedi. Muayene etti. Film çekti, her şeyi yaptı. Allah razı olsun!"

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNE OTURDU

2 milyona yakın takipçisi olan ünlü gazeteci yaptığı bu paylaşım nedeniyle köpeklerin sokakta başıboş dolaşma özgürlüğünü savunanların hedefine oturdu. Özellikle saldıran sokak köpeğinin belediye ekiplerince barınağa götürüldüğü bilgisini vermesi hayranlarını adeta çıldırttı.

"Hayvan düşmanı", "Katil Ayşe Arman!" "O köpeği barınağa yollatarak resmi olarak katlini sen istedin" mealinde ifadelerle karşı karşıya kalan Ayşe Arman sonunda dayanamayıp: "Köpeğime bir pitbull'un saldırdığını yazdığım postun altına döşenen, sayıp söven, hakaret eden, beni linç eden "SÖZDE" hayvanseverler… Size sesleniyorum! YAZIKLAR OLSUN!!!" diyerek başladığı gönderisini: "Benim ne demek istediğimi, ne anlatmaya çalıştığımı anlamayan, yaşadığımız dehşeti hissedemeyen, empati yoksunu, işi sadece saldırmak, hakaret etmek olanları sayfamda görmek istemiyorum!!! Evet, saldıran bir Rottweiler de olabilirdi, başka bir büyük köpek de..Ama başı boş (tasmasız, ağızlıksız) bi Pittbul'du. Ben bir köpek cinsini karalamıyorum, sokak hayvanlarına da karşı değilim, sadece olanı anlatıyorum. Sistemim kötü oluşunun, bu hayvanların iğrenç insanlar tarafından kötü yetiştirilmesinin sorumlusu da ben değilim. Ama köpeğimin hiçe sayılmasını, o ölümle yüz yüze gelmişken saldıran köpeğin savunuculuğunun yapılmasını da hazmedemiyorum.Tükürük saçarak nefret kustuğunuz o ağızlarınızı da alıp gidin buradan!!!!!" ifadeleri ile bitirdi.