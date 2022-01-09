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Giriş Tarihi: 9.1.2022 12:44 Son Güncelleme: 9.1.2022 12:47

Basın Ekspres Yolu'nda feci kaza!

DHA
Basın Ekspres Yolu’nda feci kaza!

İstanbul Bahçelievler'deki Basın Ekspres Yolu'nda önünde seyreden otomobile vuran araç daha sonra yön levhasına çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. O anlar böyle fotoğraflandı...

Feci kaza sabah saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikameti Sefaköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre 34 TM 1029 plakalı otomobilin sürücüsü Samet A. Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeyken bir anda Sefaköy sapağına girmek istedi. O sırada otomobil önünde seyreden 34 BJE 665 plakalı Levent Güneş idaresindeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öndeki otomobil savrulurken diğer otomobil yön levhasına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yararlı olarak otomobilden çıkartılan Samet A. hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan diğer sürücü Levent Güneş, "Ben Basın Ekspres yolundan Yenibosna sapağına girmiştim. Öndeki araba havalimanı istikametinde giderken karar değiştirdi o da aynı sapağa girmek istedi. Bana çarparak beni savurdu kendisi direğe çarptı. Eşimin dizinde bir morluk var onun dışında iyiyiz" dedi.

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Basın Ekspres Yolu'nda feci kaza!
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