Basın Ekspres Yolu’nda feci kaza!

Kazaya karışan diğer sürücü Levent Güneş, "Ben Basın Ekspres yolundan Yenibosna sapağına girmiştim. Öndeki araba havalimanı istikametinde giderken karar değiştirdi o da aynı sapağa girmek istedi. Bana çarparak beni savurdu kendisi direğe çarptı. Eşimin dizinde bir morluk var onun dışında iyiyiz" dedi.