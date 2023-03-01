Başına buz kütlesi düşen özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası İlhami Demirtaş, gece nöbetine gitmeden önce marketten 3 ekmek alıp, otobüs durağına yürümeye başladı. Bu sırada Demirtaş'ın başına, 11 katlı binanın çatısından büyük bir buz kütlesi düştü.