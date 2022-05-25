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Giriş Tarihi: 25.5.2022 21:21

Başından vurulmuş halde bulundu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Başından vurulmuş halde bulundu

Çanakkale’nin Çan İlçesi’nde inşaat işleriyle uğraşan tanınmış iş adamı Muhittin Ç., dün akşam saatlerinde aracında başından vurulmuş halde bulundu. Polis ve jandarma olayın intihar mı yoksa silahlı saldırı mı olduğunu araştırırken, olaydan sonra hastaneye kaldırılan Muhittin Ç’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Çan İlçesi'ni ayağa kaldıran korkunç olay; Hurma köy yakınlarında bir aracın uzun süredir park halinde olduğunu fark eden köylülerin, araçta bir kişinin kanlar için de yattığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Köylülerin verdiği bilgiler doğrultusunda olay yerine gelen sağlık ekipleri ve Jandarma timleri başından tek kurşunla vurulan kişinin Çan ilçesinde akaryakıt, inşaat ve beton sektöründe işler yapan Muhittin Ç. olduğunu tespit ettiler. İş adamının hayatta olduğunu belirleyen ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Muhittin Ç.'yi Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Muhittin Ç. hemen ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma araçta ve çevrede yaptığı incelemede ise koltukta bir tabanca bulurken; olayın intihar mı yoksa cinayete teşebbüs mü olduğu konusunda soruşturma başlattı.

Muhittin Ç'nin yakınları iş adamının intihar etmesi için hiçbir neden olmadığını ileri sürdü.

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Başından vurulmuş halde bulundu
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