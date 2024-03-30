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Giriş Tarihi: 30.3.2024 11:48 Son Güncelleme: 30.3.2024 12:27

Başka araçlara çarpmamak için kendi canını ortaya koydu Şarampole devrilen azot yüklü tanker patladı sürücü öldü

Bursa’da 58 yaşındaki Şener Tokgöz’ün kullandığı azot yüklü tanker kontrolden çıktı. Tokgöz, başka araçlara çarpmamak için direksiyonu son anda şarampole doğru kırdı. Devrilen tanker çok geçmeden patladı sürücü Şener Tokgöz hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Başka araçlara çarpmamak için kendi canını ortaya koydu Şarampole devrilen azot yüklü tanker patladı sürücü öldü

Kestel İlçesine bağlı Ümitalan mevkiinde azot yüklü tanker ile seyir halinde olan sürücü Şener Tokgöz, saat 23:30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tankeri yolda tutmaya zorlanan Tokgöz, yoldaki diğer araçlara çarpmamak için direksiyonun yönünü son anda şarampole doğru kırdı. Bariyerleri parçalayarak şarampole devrilen tanker, çok geçmeden alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bu sırada tankerde patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Sürücü Şener Tokgöz'ün tankerden çıkamadığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Başka araçlara çarpmamak için kendi canını ortaya koydu Şarampole devrilen azot yüklü tanker patladı sürücü öldü
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