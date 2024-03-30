Başka araçlara çarpmamak için kendi canını ortaya koydu Şarampole devrilen azot yüklü tanker patladı sürücü öldü

Kestel İlçesine bağlı Ümitalan mevkiinde azot yüklü tanker ile seyir halinde olan sürücü Şener Tokgöz, saat 23:30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tankeri yolda tutmaya zorlanan Tokgöz, yoldaki diğer araçlara çarpmamak için direksiyonun yönünü son anda şarampole doğru kırdı. Bariyerleri parçalayarak şarampole devrilen tanker, çok geçmeden alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bu sırada tankerde patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Sürücü Şener Tokgöz'ün tankerden çıkamadığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.