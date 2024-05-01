‘Başka dayakçı hocalar da var’

İstanbul Büyükçekmece'de geçen şubat ayında Anka Otizm Spor Okulları'nda zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmen şiddetinin hedefi olmuştu. Öğretmen Veysel B.'nin yüzde 70 zihinsel engeli bulunan Kadir Aras'ı sopayla darp ettiği iddia edilmiş ve anne Telli Aras'ın şikâyeti üzerine Veysel B. gözaltına alınmış ve sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin başlattığı soruşturma tamamlandı. İddianamede Veysel B.'nin 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiyi karşı silahla kasten yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz yargılanacak olan Veysel B., "Kadir'le oyun oynuyorduk ancak sözlerimi dinlemiyordu. Kadir'i baş başa kalabileceğimiz soyunma odasına götürdüm. Ancak yine de sözlerimi dinlemeyince içi boş plastik eğitim çubuğuyla sol omzuna vurdum" dedi.Şüpheli Veysel B.'nin duruşmada kurumda birlikte çalıştığı 3 farklı eğitimcinin de öğrencileri darp ettiğini iddia etmesi üzerine bu üç isim hakkında da ayrıca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.