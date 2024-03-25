Başkan Adayı Uluçay’dan şoför esnafına iki müjde

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay Afyonkarahisar faaliyet gösteren şoför esnafına müjde verdi. Uluçay, "Daha önce mülkiyet sorununu milletvekillerimiz aracılığı ile ilgili bakanlıklara duyurduğumuz mülkiyet konusu inşallah yakın zamanda Meclisin açılması ile birlikte çözüme kavuşuyor. Dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak inşallah yakın zamanda bu sorun ortadan kalkacaktır. Bu süreçte Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren minibüsçü esnafımızın hat tahsis süreleriyle faaliyetlerine devam edebilme hakları da yasal güvence altında korumaya alınacak, kimse mağduriyet yaşamayacak. Bu konuda aldığımız bilgiler Ulaştırma ve Çevre Bakanlığımızın gerekli mevzuat hazırlıklarını tamamladığı yönünde. Seçimlerden sonra TBMM'nin açılması ile birlikte konu çözüme kavuşacaktır" dedi.

"ÜCRETSİZ KART İLE MİNİBÜSLERE DE BİNİLECEK"

Öğrenciler için verilecek 100 kullanımlık ücretsiz otobüs kartının minibüslerde de geçerli olacağını kaydeden Uluçay, "Şoför esnaflarımız başımızın tacıdır. Bizler, yolları sadece ihtiyaç duyduğumuz zaman kullanıyoruz. Ama Afyonkarahisar'da şoför kardeşlerim günün neredeyse 24 saati çalışıyor. Ayrıca şoför esnafı kardeşlerim, yaptıkları iş icabı milletimizin adeta aynası gibidir. Sizlerin bu şehre, bu millete, yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz. O yüzden belediye otobüslerinde ücretsiz kullanılabilecek olan bu ücretsiz biniş kartı, minibüslerden de yararlanmak suretiyle şoför esnaflarımızı destekleyeceğiz. Bu da esnafımıza hayırlı olsun" diye konuştu.