Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak Türkiye’yi temsilen Fransa’da

Yerel ve bölgesel yönetimleri temsil ederek ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yakın iş birliğinin de yapıldığı toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile birlikte katılan Albayrak 'Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleşen; Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim Kongresi'nin Yönetim Komitesi toplantısına ülkemizi temsilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler ile birlikte katıldık.

Toplantı da nefret söylemi, sahte haberler, akıllı şehirler ve Avrupa Kentsel Şartı'nın revizyonu gibi konular ele alındı. Kongre süresince çok önemli deneyimler edindim. Edindiğim tecrübeleri, Güneydoğu'nun parlayan yıldızı Halfeti'de uygulamaya çalışacağım. Yerel demokrasimiz tüm insanlık için vazgeçilmez bir temel unsurdur' dedi.