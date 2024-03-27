Başkan Baydilli: Karaköprü yeni dönemde altın çağını yaşayacak

Şanlıurfa'da 2014 yılında ilçe statüsüne geçen ve her yıl önemli oranda nüfus artışı yaşayan Karaköprü ilçesi modern yapısı ve gelişimiyle Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olarak dikkat çekiyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 8,5 yıllık görev süresinde gerçekleştirdiği proje ve hizmetlerle dikkat çekti.

Başkan Baydilli, görev yaptığı sürede ilçenin nüfusunun yaklaşık 3 kat arttığını ve bunun hizmet olarak karşılığını vermek için çok çalıştıklarını dile getirerek ilçeye değer katan önemli projeler kazandırdıklarını ifade etti.

Başkan Baydilli, "Karaköprü'de göreve başladığımızda 103 bin nüfuslu bir yerleşke durumundayken 2023 nüfusu 277 bini aşmış gözde bir şehir merkezi haline geldi. Biz de bu gelişmeyi yaptığımız kıymetli projelerle destekleyip ilçemize farklı bir çehre kazandırdık. Yeni yollar, parklar, yaşam alanlarının yanında bilim merkezi, kültür merkezleri ve müzeler gibi vizyonel projelere de imza attık. İnşallah yeni dönemde vatandaşlarımızın desteğiyle seçildiğimizde yapacağımız projelerle Karaköprü altın çağını yaşayacak" diye konuştu.

'Ormanın içinde vatandaşlara nefes olacak bir proje yapıyoruz'

Başkan Baydilli yeni dönemde gerçekleştirecekleri projelerden de bahsederken bunların içinde en önemlisinin sadece ilçeye değil Şanlıurfa'ya hizmet edecek olan Ali Baba Doğa, Spor ve Yaşam Merkezi Projesi olduğunun altını çizdi. Başkan Baydilli, ilçe sınırlarında bulunan ormanın içinde hayata geçirilecek olan projenin 2 milyon 850 bin metrekare alanda yapılacağının altını çizerek, "ilçemizdeki vatandaşlarımıza doğayla iç içe olmanın, sağlıklı bir yaşam ve dinlenme alanının kapılarını aralıyor. Bu merkezimizde piknik alanlarından spor alanlarına, macera parkurlarından sosyal etkinliklere kadar birçok aktivite yer alacak" dedi.

Gençlerin potansiyellerini keşfetmelerini, zamanlarını sporla ve çeşitli aktivitelerle değerlendirmelerini sağlayacak 'Karaköprü Gençlik Merkezi Projesi' müjdesini de veren Başkan Baydilli 26 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan gençlik merkezinin sosyal, sportif ve kültürel alanlarıyla bir kompleks olacağına dikkat çekti.

'Kurumumuzun elektriğini güneş enerjisi ile sağlayacağız'

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, tasarrufa da önem verdiklerine değinerek Güneş Enerji Sistemleri (GES) Projesi ile belediye hizmet binasının ve ek binaların elektriğini güneş enerjisi ile sağlayacaklarını dile getirdi. Başkan Baydilli, "(GES) Projesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir girişimimizdir. 20 bin metrekare alanda güneş enerjisi panelleri kurup güneş enerjisinin potansiyelini en üst düzeyde kullanarak elektrik elde edeceğiz" diyerek belediyenin tüm tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılayıp tasarruf sağlayacaklarını kaydetti.

Ayrıca ilçeye yeni bir hizmet binası kazandıracaklarının müjdesini de veren Başkan Baydilli, modern bir şekilde inşa edilecek olan binada tüm b belediyecilik hizmetlerine tek binada kolay ve sistemli bir şekilde ulaşabileceğini aktardı.

'Kadınlara verdiğimiz değeri gösterecek bir proje kazandırıyoruz'

İlçedeki her vatandaşı gözeterek hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Metin Baydilli kadınlar için de önemli hizmetler yaptıklarını belirtti. Kadınların sosyal hayata aktif katılımı için kültür merkezlerinde çeşitli kurslar açtıklarını ve farklı etkinliklerle kadınları desteklediklerini kaydeden Başkan Baydilli yeni dönemde kadınlara özel 'Kadınlar Kültür Evi Projesi' ile kadınlara verdikleri değeri ortaya koyacak bir proje kazandıracaklarını işaret etti.

Başkan Baydilli, "Kadınlar Kültür Evi projemiz, kadınların toplumsal hayata daha aktif katılımını teşvik eden, güçlendirici ve ilham verici etkinliklerle dolu bir merkez olarak hizmet verecek. Özellikle ev hanımları boş zamanlarını burada mesleki eğitimle ve üretimle değerlendirip bir meslekte yetkinlik kazanacak. Kurslarda eğitim gören kadınların küçük çocukları için de merkezimizde açılacak kreşte öğretmen eşliğinde eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek" diyerek projede fitness salonu, yüzme havuzu ve cafe gibi önemli donatıların olacağını ekledi.

'Uyumayan Kütüphane Projesi ile gençlerin eğitimini 24 saat destekleyeceğiz'

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye yeni dönemde kazandırılacak olan diğer projeleri kısaca şöyle anlattı, "İlçemizdeki gençlerin eğitimini önemsiyoruz ve onlar için okuma evleri ve eğitim destekleri sağlıyoruz. Gençlerin bizden isteği olan ve 24 saat açık kalacak olan uyumayan kütüphaneyi ilçemize kazandıracağız. Karaköprü Kütüphanesi Projesi ile gençlerimizin hayalindeki 24 saat açık uyumayan kütüphaneyi hayata geçirip gençlerin eğitimini kesintisiz destekleyeceğiz. Kütüphanemizde 300 bini aşkın kitap ve kaynağa erişim imkânı ile öğrencilere ve araştırmacılara büyük kolaylık sağlayacağız. Eğitime desteklerimiz bununla bitmeyecek ve sınavlara hazırlanan gençlerimizi çeşitli projelerle desteklemeye devam edeceğiz. 'Cep Dershane Projesi' oluşturduğumuz uygulama üzerinden gençlerimiz onlara dağıtacağımız aktivasyon kodlarını girerek her dersten binlerce soruya erişebilecek ve uygulama üzerinden online deneme sınavlarına girebilecektir. Ayrıca okullarımıza kırtasiye yardımı yaparak maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi de destekleyeceğiz.

Çalışan Ailelere Kreş Desteği Projemiz, ailelerin iş hayatı ile aile yaşamlarını dengelemelerine yardımcı olmayı amaçlayan önemli bir girişimdir. Bu proje kapsamında, çalışan anne ve babaların çocuklarına güvenli ve kaliteli bakım hizmeti sunulacak bir kreş kurulacaktır. Kreş desteğimiz ile çalışan aileler çocuklarının güvenli ellerde bakımını sağlayarak işlerine daha iyi odaklanabilir ve iş-yaşam dengesini sağlayabilirler. Daha önce Doğukent Mahallemize kazandırdığımız kapalı yüzme havuzunu bu kez ilçenin en hızlı gelişen mahallelerinden Seyrantepe Mahallemize kazandıracağız. Temiz, hijyenik ve konforlu bir yüzme deneyimi için tasarlanmış kapalı havuzumuzla çocuklarımız ve yetişkinler güvenli bir ortamda doyasıya eğlenecek.

İlçemizde modern semt pazarları kazandırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi göz önüne alınarak yeni dönemde Batıkent, Seyrantepe, Akbayır ve Mehmetçik Mahallelerimize kazandıracağımız Modern Semt Pazarı ve Kapalı Otopark Projesi ile hem mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın pazar yeri talebi karşılanacak hem de kurulacağı bölgedeki araç otopark sorunu giderilecektir. Karaköprü Belediyesi olarak yaşlı ve emekli vatandaşlarımızı da unutmayarak onlara yönelik 'Emekliler Kıraathanesi' projemizi hayata geçiriyoruz. Bu kıraathane, emeklilerimizin bir araya gelerek sosyalleşmelerini sağlayacak, onların yaşam kalitesini artıracak ve toplumsal etkileşimlerini destekleyecek.

Kent Hafızası Dijital Kütüphane Projesi ile Şanlıurfa'nın geçmişini geleceğe taşıyoruz. Bu proje ile şehrimizin tarihi, kültürü ve geleneklerine ait fotoğrafları, belgeleri ve videoları dijital ortamda arşivliyoruz. Şehrimize ait fotoğraflar, belgeler, gazeteler, kitaplar, videolar ile ses kayıtları gibi dijital materyalleri arşivlemeyi ve online ortamda erişime açmayı amaçlıyoruz. Elektrikli Otomobil ve Engelli Araç Şarj İstasyonu Projesi ile başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere elektrikli araç kullanan vatandaşlarımıza yönelik kolay erişilebilir ve kullanıcı dostu şarj istasyonlarının kurulmasını amaçlıyoruz. Yerli otomobilimizin üretimi ile günümüzde kullanımı artan elektrikli otomobillerin ve engelli vatandaşlarımızın kullandığı araçların kolaylıkla şarj edilebilmesi için belirli yerlere kuracağımız şarj istasyonları sayesinde elektrikli araç kullanan vatandaşlarımız yolda kalmayacak.

Mahalli Ev Yemekleri Projesi ile geçmişten bugüne uzanan geleneksel ve yöresel tarifler yeniden hayat bulacak. Büyükannelerimizin, annelerimizin öğütleri ve tecrübeleri, ustalarımızın maharetli elleriyle birleşecek ve vatandaşlarımıza eşsiz bir lezzet deneyimi sunacak. Geleneksele önem veren anlayışımızla vatandaşlarımız Mahalli Ev Yemekleri Merkezimizde lezzetin önde gelen şehri Şanlıurfa'nın mahalli yemeklerinin her bir lokmasında geçmişin hikayesiyle buluşacak, bölgenin kültürel dokusunu ve damak tadını hissedecektir."

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bu projelerin sadece başlangıç olacağını ifade ederek bunların yanında her ay yeni bir park, yeni yollar ve vizyonel hizmetlerle kendisinin ustalık döneminde ilçenin altın çağını yaşayacağını sözlerine ekledi.