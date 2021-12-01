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Giriş Tarihi: 1.12.2021 17:06 Son Güncelleme: 1.12.2021 18:00

Başkan Beyazgül’ün kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Beyazgül’ün kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün hayatını kaybeden kayınpederi Yaşar Güllüoğlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kayınpederi ve Şanlıurfa eski Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güllüoğlu'nun babası 92 yaşındaki Yaşar Güllüoğlu, hayatını kaybetti. Güllüoğlu'nun cenazesi, ikindi namazına müteakip Hasan Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Şanlıurfa cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Başkan Beyazgül’ün kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
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