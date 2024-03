Başkan Canpolat: Durmak yok, yola devam

Haliliye Belediyesi tarafından Ramazan Ayı kapsamında hazırlanan etkinlikler ile Ramazan ruhu yaşatılıyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen ve unutulmaz bir Ramazan akşamının yaşatıldığı tasavvuf konserleri, Devteyşti Mahallesindeki etkinlik ile başladı. Teravih namazı sonrası Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkında bir araya gelen vatandaşlar, Haliliye Belediyesi tasavvuf ekinin seslendirdiği ilahiler ile Ramazan ruhunu dolu dolu yaşadı. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği tasavvuf konseri, büyük beğeni topladı.

Konsere vatandaşlarla birlikte Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı, MHP Haliliye İlçe Başkanı Ali Demir, Ülkü Ocakları İl Başkanı Muhammed Enes Yılmaz, muhtarlar, meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri de katıldı.

BAŞKAN BAĞMANCI: BAŞKANIMIZI SANDIKLARDAN BİRİNCİ ÇIKARTACAĞIZ

Konser sonrası konuşma yapan Başkan Mustafa Bağmancı, "Bu tablodan şunu anlıyoruz, Devteyşti halkı 31 Mart kararını vermiş. Hep birlikte el birliğiyle Mehmet Canpolat başkanımızı sandıklardan birinci çıkartacağız, Allah'ın izniyle sizlerin sayesinde. Devteyşti Mahallesi, AK Parti oylarıyla Allah'ın izniyle bütün mahalleler arasında birinci çıkacaktır. Buna inanıyorum, sizlerde inanın. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN CANPOLAT: DEVTEYŞTİ İNANMIŞ, BİZDE SİZLERE İNANMIŞIZ

Başkan Mehmet Canpolat ise konuşmasında, "Devteyşti hazır mı? Devteyşti olarak, 31 Mart'ta yine sandıklarda AK Parti olarak birinci çıkmaya hazır mı? Devteyşti ile ne kadar gurur duysak azdır. Her seçimde Devteyşti Mahallesi farkını ortaya koymuştur. Her seçimde Devteyşti Mahallesi ne demiştir, biz hizmetten, hizmetkârlardan ve en başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin, Zeynel Başkanın, Mehmet Canpolat'ın yanındayız. Devteyşti her zaman bu farkını ortaya koymuştur. 31 Mart'ta güçlü desteğiniz lazım, bu güçlü desteği her zaman verdiniz. 31 Mart'ta yine yeniden Devteyşti'nden AK Parti olarak en güçlü desteği vereceğinize söz veriyor musunuz? Ben buraya katıldığınız için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, AK Parti eşittir hizmettir. Yolumuza devam edelim, durmak yok yola devam diyorum" diye konuştu.